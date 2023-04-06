МИД Азербайджана объявил персонами нон грата четырех дипломатов Ирана

В МИД Азербайджана 6 апреля был вызван посол Ирана в стране Сейду Аббас Мусави. Ему было выражено недовольство «провокационной деятельностью Тегерана» и объявлено о признании четырех сотрудников посольства Ирана в Баку персонами нон грата. Их обязали покинуть Азербайджан в 48-часовой срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейду Аббас Мусави

Фото: Vahid Salemi / AP Сейду Аббас Мусави

Фото: Vahid Salemi / AP

«До сведения посла было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством "персона нон-грата" из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года»,— сказано в сообщении МИД Азербайджана.

Вечером 28 марта в Баку на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу напал неизвестный. Господин Мустафу остался жив, нападавшему удалось скрыться. Служба государственной безопасности Азербайджана назвала нападение терактом. Местные СМИ утверждали, что за нападением стояли власти Ирана. Фазиль Мустафа не раз высказывался против Ирана и его политики в регионе, в том числе религиозной.

Олеся Павленко