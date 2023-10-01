Главы Минобороны Украины и Пентагона обсудили гарантии военной помощи от США

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсуждали военную поддержку со стороны США. Пресс-служба Пентагона пока не представила свою версию разговора.

«Министр Остин заверил меня, что помощь США Украине будет продолжена»,— написал господин Умеров в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Вчера, 30 сентября, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования работы правительства на 45 дней — до 17 ноября. Документ не содержит статей о помощи Украине.

Выступая перед журналистами сегодня, 1 октября, Джо Байден заверил, что США не откажутся от своих обязательств, а помощь Украине будет обеспечена. Он отметил, что большинство законодателей в Конгрессе «выступают за поддержку Украины».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Лусине Баласян