«Крылья Советов» победили «Спартак» со счетом 4:0 в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» разгромил московский «Спартак» со счетом 4:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре.

Первые два гола в матче забил защитник Юрий Горшков (7-я и 26-я минуты), затем на 78-й минуте забитым мячом отличился Бенхамин Гарре. Четвертый мяч забил на 90-й минуте Владислав Шитов.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на 80-й минуте получил желтую карточку. Она стала четвертой подряд в текущем сезоне, поэтому футболист пропустит матч следующего тура РПЛ с ЦСКА.

По итогам десяти туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в таблице чемпионата с 21 очком, «Спартак» — 5-е место с 16 очками. В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород».

Эрдни Кагалтынов