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Коммерсантъ FM
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UBS и Мозамбик урегулировали «тунцовый скандал»

UBS Group и правительство Мозамбика достигли соглашения об отказе от любых претензий друг к другу, связанных с «тунцовым скандалом», разгоревшимся еще в 2015 году. Судебное разбирательство между сторонами должно было начаться в Лондоне через три месяца.

«Тунцовый скандал» связан с выдачей кредитов государственным мозамбикским компаниям в 2013–2014 годах. В общей сложности швейцарский банк Credit Suisse (был поглощен UBS в июне нынешнего года), французский BNP Paribas и российский ВТБ предоставили мозамбикцам ссуды на $2 млрд. Деньги были выделены на закупку судов для ловли тунца и укрепление систем защиты береговой линии.

Сделкой руководил министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. Однако в 2015 году он ушел в отставку, после чего выяснилось, что сотни миллионов долларов из выданных средств пропали, а государство осталось должно банкам. Учтя высокую задолженность Мозамбика, МВФ в 2016 году приостановил поддержку одной из беднейших стран мира, что привело к обвалу ее национальной валюты и затяжному экономическому кризису.

Впоследствии правительство Мозамбика назвало выдачу кредитов незаконной, обвинив сотрудников Credit Suisse и других банков в коррупционных сделках с Мануэлем Чангом. В 2016 году британское управление по финансовому регулированию и надзору начало проверку Credit Suisse Group и ВТБ в связи с невыплаченными долгами по займам. В 2017 году аналогичное расследование начали Минюст США и ФБР. В конце 2018 года по запросу США в ЮАР был арестован Мануэль Чанг, а через несколько дней в Лондоне были задержаны трое бывших банкиров Credit Suisse.

В 2021 году Credit Suisse согласился выплатить $475 млн в рамках урегулирования дел, заведенных властями США и Великобритании, а также простил Мозамбику порядка $200 млн долга по кредиту. Теперь, по данным Reuters, UBS простил еще часть долга, который оставался у Мозамбика перед Credit Suisse.

По словам источника агентства, речь идет о менее чем $100 млн. Официально стороны не разглашают финансовые детали соглашения. «Стороны взаимно освободили друг друга от любых обязательств и претензий, связанных с этими сделками,— говорится в сегодняшнем заявлении UBS.— Стороны рады, что разрешили этот затянувшийся спор».

Руководителей Credit Suisse подозревают в выплате самим себе миллиардных премий, подробнее об очередном финансовом скандале в некогда знаменитом банке — в материале «Credit Suisse растащили на бонусы».

Кирилл Сарханянц

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