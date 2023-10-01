«Невский завод» локализовал производство элементов для газовых турбин

АО «Невский завод» (входит в промышленную группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы») локализовал производство основных элементов камеры сгорания газотурбинной установки (ГТУ) Т-32, входящей в состав газоперекачивающего агрегата (ГПА-32) «Ладога». Подобные агрегаты установлены на многих газоперекачивающих станциях ПАО «Газпрома», в частности, входящих в состав газопровода «Сила Сибири».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственные цеха Невского завода. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Производственные цеха Невского завода. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает «Деловой Петербург», изначально турбины Т-32 выпускали под названием MS5002E, «Невский завод» осуществлял ее производство по лицензии европейской GE Oil & Gas. В 2014 году было получено разрешение на использование технологии от Nuovo Pignone (Baker Hughes).

В настоящий момент петербургское предприятие работает над заменой иностранных материалов и элементов на российские аналоги и осваивает собственные технологии производства компонентов газотурбинной установки.

Также «Невский завод» занимается локализацией других высокотехнологичных компонентов для газоперекачивающих агрегатов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти планируют построить завод по производству турбинных лопаток, цех по восстановлению компонентов и центр для обслуживания газовых турбин за 6,4 млрд рублей. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано между региональным правительством, ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ, прежнее название «Сименс технологии газовых турбин») и ООО «Центр восстановления лопаток» («ЦВЛ»). Разместить производство площадью 9,8 тыс. кв. м намерены в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб» «Бывшая дочка Siemens положит сервис на лопатки».

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