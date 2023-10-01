Экзит-полы показывают победу Progresivne Slovensko на выборах в Словакии

Либеральная партия Progresivne Slovensko победит на парламентских выборах в Словакии с небольшим отрывом от оппозиционной Smer, следует из данных экзит-полов Median и Focus (их данные приводят RTVS и TV Markiza соответственно). Лидером Smer является экс-премьер Роберт Фицо, который выступает против помощи Украине.

Данные экзит-полов Median и Focus соответственно:

Progressive Slovakia — 19.97% и 23.5%; Smer — 19.09% и 21.9%.

Пятипроцентный барьер также преодолевают Hlas-SD, OaNO, SaS, Republika и KDH.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера, но он остался на посту с ограниченными полномочиями до новых выборов. В итоговых опросах Ipsos и Focus оппозиционная Smer побеждала Progresivne Slovensko с небольшим отрывом.

Леонид Уварчев