UBS не знает о расследовании по поводу содействия в обходе санкций против России

Пресс-служба швейцарского финансового холдинга UBS сообщила, что его руководству неизвестно о расследовании по поводу предполагаемого содействия в уклонении от санкций в отношении холдинга и принадлежащего ему банка Credit Suisse. Ранее о начале Минюстом США такого расследования сообщал Bloomberg.

«Недавние сообщения о предполагаемом расследовании Министерства юстиции США нарушений режима санкций в Credit Suisse и UBS являются ошибочными. Нам неизвестно о таком расследовании»,— приводит Reuters сообщение пресс-службы UBS. В холдинге добавили, что и UBS, и Credit Suisse «значительно сократили свое влияние, связанное с Россией».

Торги акциями UBS были временно приостановлены в среду после того, как они упали почти на 8% после сообщения Bloomberg News. В материале агентства со ссылкой на неназванные источники говорилось, что Минюст США проводит полномасштабное расследование предполагаемых нарушений требований, которые помогли российским клиентам избежать санкций.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина