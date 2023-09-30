«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гол забил Рифат Жемалетдинов (84). Он вышел на поле за несколько минут до этого, заменив Илью Самошникова. Это его первый гол с мая 2022 года, отмечают СМИ. В начале игры нападающий «Локомотива» Артем Дзюба забил мяч в ворота противника, однако судья зафиксировал нарушение правил и отменил гол.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Пари НН» после 10 матчей набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Как проходит турнир — в материале «Ъ» «Премьеры лиги».