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Коммерсантъ FM
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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Фото: Florence Lo, Reuters

Фото: Florence Lo, Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина. У Медведева был второй номер посева, у Минаура его не было.

Призовой фонд турнира составляет более $3,6 млн. В четвертьфинала Медведев сыграет с победителем матча между соотечественником Андреем Рублевым и французом Уго Умбером.

О карьере Даниила Медведева — в материале «Ъ» «Новак Джокович добавил себе титульности».

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