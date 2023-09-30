Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo, Reuters Фото: Florence Lo, Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина. У Медведева был второй номер посева, у Минаура его не было.

Призовой фонд турнира составляет более $3,6 млн. В четвертьфинала Медведев сыграет с победителем матча между соотечественником Андреем Рублевым и французом Уго Умбером.

О карьере Даниила Медведева — в материале «Ъ» «Новак Джокович добавил себе титульности».