Президенту ФК «Урал» Иванову грозит дисквалификация за призыв утопить судей

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов может быть отстранен по решению Российского футбольного союза (РФС) после заседания комитета по этике на три месяца. Поводом для разбирательства стало заявление господина Иванова о том, что нужно «просто взять и утопить» судей, работавших на матче «Урала» с «Ростовом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Григорий Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Вы же сами все видели. Судейство было говном! Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, всех судей этого матча нужно просто взять и утопить»,— сообщил журналистам издания Sport24 Григорий Иванов после игры с «Ростовом».

Главный тренер «Урала» белорусский специалист Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции в ответ на вопросы журналистов спортивных СМИ о качестве судейства поединка промолчал.

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, в ближайшее время РФС соберет заседание своего комитета по этике для анализа и оценки высказываний президента ФК «Урал». Как отмечает Иван Карпов, руководителю «Урала» грозит отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.

Сам Григорий Иванов назвал свое высказывание о судьях утрированным и сообщил, что не боится возможной дисквалификации за эти слова. «Да ладно, это же утрированно было. Это просто так говоря... Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же, понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут»,— рассказал господин Иванов «Спорт-Экспрессу».

Матч «Урала» с «Ростовом» состоялся 29 сентября и завершился со счетом 2:2, хотя «Урал» к 17-й минуте вел в два мяча. В первом тайме судья Роман Галимов назначил в ворота «Урала» пенальти, на 79-й минуте с поля по решению арбитра был удален футболист уральской команды Андрей Егорычев.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «"Ростов" и "Урал" понюхали победу».

Александр Кислов