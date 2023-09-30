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Коммерсантъ FM
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В Японии через суд распустят секту, связанную со скандалом вокруг убийства Абэ

Правительство Японии в ближайшее время подаст официальный иск в суд с требованием распустить религиозную организацию «Церковь объединения», сообщило Kyodo со ссылкой на источник. Решение принято в связи с «сомнительными практиками», а также со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которого убили за возможные связи с организацией.

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

По данным источника Kyodo, правительство планирует завершить подготовку документов к 12 октября, а затем направить иск в Токийский окружной суд. Как пишет издание, в документах содержатся сведения жертв, которые заявили о давлении со стороны Церкви объединения «с целью получения крупных пожертвований».

Эти действия рассматриваются как нарушение японского закона о религиозных организациях. Суд может распустить подобную организацию, если будет доказано, что она «нанесла существенный ущерб общественному благосостоянию».

«Церковь объединения» была основана в Южной Корее в 1954 году. Она имеет от 5 млн до 7 млн последователей по всему миру. В случае ее роспуска в Японии она потеряет статус религиозной организации и лишится налоговых льгот, при этом сможет функционировать как юридическое лицо.

Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время публичного выступления выстрелом в грудь. Стрелок — Тэцуя Ямагами — считал, что премьер был связан с Церковью объединения, которая разорила его семью. Как отмечает Kyodo, мать Ямагами пожертвовала организации около $670 тыс.

Подробнее о гибели премьера — в материале «Ъ» «Ничто на земле не проходит бесстрельно».

Лусине Баласян

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