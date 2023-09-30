«Тинькофф» запустил аналог удаленного приложения для бизнеса в AppStore

Тинькофф-банк запустил новое приложение для юридических лиц, использующих AppStore,— «Бизнес-слова». Им могут воспользоваться действующие клиенты, остальным ссылка для скачивания приложения станет доступна после регистрации счета через сайт банка.

Как уточнили Frank Media в колл-центре, приложение «Бизнес-слова» дублирует функционал приложения «Тинькофф-бизнес».

В марте и июле приложения Тинькофф-банка, включая «Тинькофф-бизнес», были удалены из AppStore. Это произошло из-за введения санкций Евросоюза и США. В августе приложение Тинькофф-банка было удалено из Google Play.

Лусине Баласян