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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф» запустил аналог удаленного приложения для бизнеса в AppStore

Тинькофф-банк запустил новое приложение для юридических лиц, использующих AppStore,— «Бизнес-слова». Им могут воспользоваться действующие клиенты, остальным ссылка для скачивания приложения станет доступна после регистрации счета через сайт банка.

Как уточнили Frank Media в колл-центре, приложение «Бизнес-слова» дублирует функционал приложения «Тинькофф-бизнес».

В марте и июле приложения Тинькофф-банка, включая «Тинькофф-бизнес», были удалены из AppStore. Это произошло из-за введения санкций Евросоюза и США. В августе приложение Тинькофф-банка было удалено из Google Play.

Лусине Баласян

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