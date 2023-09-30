«Страна.ua»: в районе портового города в Одесской области прогремел взрыв

В районе города Южное в Одесской области (где находится одноименный порт) произошел взрыв, сообщило украинское издание «Страна.ua». Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности ракетного удара по Одесской области. В Telegram-канале Винницкой областной военной администрации появилась информация о взрывах и повреждении объекта инфраструктуры. Также сообщается о взрывах в Черкасской области.

Военная администрация Одесской области 26 сентября сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры на юге региона в результате атаки дронов. 25 сентября после взрывов были повреждены зернохранилище, а также находящийся в городе морской вокзал.

Лусине Баласян