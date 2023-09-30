В МИД Британии признали, что оказывать поддержку Киеву «тяжело и болезненно»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что оказание военной и экономической помощи Украине оказалось «тяжелым и болезненным решением» для Лондона. При этом он пообещал, что поддержка Киева будет продолжена до тех пор, пока военные действия на украинской территории не будут полностью завершены.

В интервью британскому журналу The House высокопоставленный дипломат предупредил об ухудшении ситуации в мире в случае, если союзники не продолжат оказывать поддержку Киеву.

«Именно поэтому позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. На этом фоне продолжать оказывать поддержку Украине и отстаивать необходимость помощи этой стране тяжело, это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее»,— подчеркнул министр. Господин Клеверли добавил, что в целом ряде европейских государств наблюдается некоторая «усталость» от украинского военного конфликта, которая может привести к тому, что руководство этих стран может задуматься о сокращении поддержки Киева. Эту ситуацию глава министерства иностранных дел Великобритании расценил как «большую проблему».

Ранее господин Клеверли заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО «без обычной волокиты», как это произошло с Финляндией и Швецией. Однако он не знает, когда именно это произойдет, потому что неизвестно, сколько продлится конфликт России и Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов