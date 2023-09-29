Белый дом: НАТО нарастит присутствие в Косово сил KFOR

НАТО после недавней эскалации в Косово намерена нарастить присутствие в регионе сил KFOR (Kosovo Force, или СДК — «Силы для Косова», международный контингент под руководством НАТО) для обеспечения безопасности на границе с Сербией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«США работают с партнерами по НАТО над противодействием попыткам дестабилизировать ситуацию в Косово. В качестве ответной меры силы KFOR увеличат свое присутствие на границе Косово и Сербии»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кирби призвал властей Сербии и Косово воздержаться от эскалации. Представителям Сербии он также порекомендовал отвести войска от границ региона. Ранее использование сил KFOR разрешил Совет НАТО.

В ночь на 24 сентября около 30 вооруженных человек напали на полицейский патруль на севере Косово. Были убиты один правоохранитель и трое нападавших. Косовские власти обвинили Белград в «террористической агрессии», а президент Сербии Александр Вучич обвинил во всем премьера Косово Альбина Курти. Региональные эксперты заявили, что инцидент «поставил регион перед выбором между войной и миром».

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Петр Бузлаев