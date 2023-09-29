Боксеры Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Об этом Фьюри сообщил в соцсети X. Бой непобежденных боксеров пройдет столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Корреспондент ESPN Майк Коппинджер со ссылкой на источники сообщил в X, что бой Фьюри и Усика может пройти 23 декабря или в январе.

36-летний Александр Усик — действующий чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Усик освободил титул после перехода в более тяжелую категорию. За профессиональную карьеру боксер провел 21 поединок и одержал 21 победу, 14 из которых — нокаутом.

35-летний Тайсон Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring. На счету Фьюри 34 боя, 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья. 28 октября он проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.

Последний бой Александра Усика состоялся в конце августа с британцем Даниэлем Дюбуа. Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде и победой украинского спортсмена. В пятом раунде британец получил предупреждение за удар ниже пояса, на несколько минут бой был прерван. Представители Дюбуа подали апелляцию на результат боя. Они требуют от Всемирной боксерской ассоциации (WBA), санкционировавшей поединок, либо объявить завершившийся досрочной победой украинца в девятом раунде поединок не состоявшимся, либо по крайней мере обязать его провести матч-реванш против британца.

Подробнее — в материале «Удар Даниэля Дюбуа рассмотрят по самый пояс».

Эрдни Кагалтынов