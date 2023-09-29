В Дагестане арестован участник перестрелки с участием более 20 человек

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для жителя районного центра Леваши Абдулы Малаева, который открыл стрельбу из автомата во время массовой драки и перестрелки 27 сентября. Тогда было убито два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В конфликте участвовали более двух десятков человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник СКР осматривает место происшествия

Фото: СУ СКР по Дагестану Сотрудник СКР осматривает место происшествия

Фото: СУ СКР по Дагестану

Как сообщила пресс-служба суда, мужчина подозревается в убийстве, покушении на убийство и незаконном ношении оружия. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца, до 27 ноября.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Смертельное примирение».

Юлия Рыбина, Махачкала