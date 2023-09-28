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Смертельное примирение

В Дагестане похоронили случайных жертв конфликта двух молодых сельчан

В Дагестане задержаны местные жители, причастные к массовой драке и перестрелке в селе Леваши, в результате которой были убиты два человека, в том числе полицейский. Автомат, из которого главный подозреваемый стрелял в толпу односельчан, следователям пришлось доставать из затопленного водой карьера.

По уголовному делу о перестрелке в селе Леваши был проведен осмотр места происшествия

По уголовному делу о перестрелке в селе Леваши был проведен осмотр места происшествия

Фото: СУ СКР по Дагестану

По уголовному делу о перестрелке в селе Леваши был проведен осмотр места происшествия

Фото: СУ СКР по Дагестану

Как сообщал «Ъ», массовая драка со стрельбой произошла в административном центре Левашинского района вечером в среду, 27 сентября. Однако источники в правоохранительных органах и в самом райцентре рассказали, что события, приведшие к трагедии, произошли еще около четырех часов пополудни.

Двое молодых сельчан, 23-летний Магомедгаджи Малаев и 26-летний Багаудин Гусенгаджиев, между которыми уже давно сложились неприязненные отношения, случайно оказались в одном кафе на окраине села.

Обмен недружелюбными взглядами и репликами закончился выяснением отношений на улице. Менее крепкий физически Малаев вынужден был пустить в ход травматический пистолет — в его оппонента попали как минимум три резиновые пули.

Молодые люди решили продолжить выяснение отношений в другом месте и назначили на семь вечера встречу в местности под названием «Аэродром». Расположенный на краю села пустырь по вечерам обычно бывает многолюден, и свидетелями дальнейших событий стали вышедшие на прогулку односельчане.

К назначенному часу на «Аэродром» прибыли родственники участников конфликта, их набралось более двух десятков человек. По словам очевидцев, почти сразу началась драка. Магомедгаджи Малаева и его отца физически более сильные оппоненты первыми же ударами отправили в нокаут. Затем прозвучали выстрелы из травматических пистолетов. Увидев, что один из родственников Малаевых стал доставать из своей машины автомат, двое мужчин бросились к нему, чтобы предотвратить стрельбу. Однако остановить разгоряченного односельчанина они не смогли.

Пули попали в нескольких местных жителей. Для двоих из них ранения оказались смертельными.

Выстрелом в голову был убит начальник тыла отдела полиции по Левашинскому району 42-летний Арсен Саламов. Он находился не при исполнении служебных обязанностей, но пришел на место событий, чтобы примирить конфликтующих. Стрелявшему он приходился дальним родственником. Смертельное ранение получил также 30-летний Магомедрасул Гусенгаджиев, который, по словам односельчан, также пытался погасить накалившиеся страсти.

Еще три человека, в том числе Багаудин Гусенгаджиев и его 62-летний отец, с огнестрельными ранениями различной степени тяжести были доставлены позднее в Левашинскую центральную районную больницу.

Ближе к концу дня республиканское управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом) и ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия).

Утром в четверг из сообщения пресс-службы МВД стало известно о задержании всех местных жителей, причастных к перестрелке, в том числе главного подозреваемого. Все они, сообщили в ведомстве, установлены и доставлены в управление СКР для проведения дальнейших следственных действий.

В СКР официально сообщили, что 35-летний подозреваемый в ходе допроса полностью признал вину и «подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего».

Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия в затопленном карьере был обнаружен автомат подозреваемого. По делу назначены комплексные комиссионные судебно-медицинские, химические, трасологические и баллистические экспертизы. По месту жительства участников перестрелки проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.

«В связи с особой сложностью и широким общественным резонансом уголовное дело для дальнейшего расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, создана следственная группа»,— говорилось в сообщении СКР.

По данным источника «Ъ», основным подозреваемым по делу считается Абдула Малаев. Все остальные доставленные полицейскими в следственное управление имеют статус свидетелей.

При этом собеседник «Ъ» не исключил, что в ходе расследования дела правовая оценка будет дана и их действиям.

Сегодня прошли похороны погибших. По словам источников «Ъ» в селе, обстановка в Леваши нормальная, «все всё понимают» и скорбят о гибели ни в чем не повинных односельчан. Однако полицейскими взяты под охрану дом Абдулы Малаева и местная больница.

Юлия Рыбина, Махачкала

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