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Коммерсантъ FM
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Минпромторг предложил увеличить скидку при покупке электромобиля до 35%

Минпромторг России разработал проект постановления, который предлагает с 1 октября увеличить скидку при покупке электромобиля по программе льготного автокредитования до 35%. Размер скидки не должен превышать 925 тыс. руб., сообщила пресс-служба Минпромторга.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования. Кроме того, предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. руб.) с 1 октября 2023 года»,— говорится в сообщении министерства.

Постановление также предлагает установить требования о наличии баллов за локализацию для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного кредитования. Чтобы попасть в эту программу в 2024 году, автомобиль должен набрать не менее 1,6 тыс. баллов, в 2025 — не менее 2 тыс., в 2026 — не менее 2,5 тыс. Требование должно вступить в силу с 1 января 2024 года, отметили в Минпромторге.

Уровень локализации — доля производственных процессов, осуществляемых на территории страны, а также объем использования местных комплектующих и сырья. Согласно действующему законодательству, уровень локализации обязательно учитывается при подписании госконтрактов. Систему оценки ввели в 2019 году. Например, за окраску и штамповку кузовных деталей можно получить до 1,5 тыс. баллов локализации.

Кроме того, постановление министерства вносит корректировки в механизм отбора банков, имеющих право на субсидию для выдачи льготных автокредитов, добавила пресс-служба.

Сейчас в программу льготного кредитования электромобилей входят модели российских брендов «Москвич» и Evolute.

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Эрдни Кагалтынов

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