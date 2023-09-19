Электромобилям ищут бесплатные сети

Как выяснил “Ъ”, правительство поручило Минэнерго снизить «вплоть до обнуления» стоимость подключения зарядных станций для электромобилей к электросетям. Однако операторы станций все равно будут обязаны оплатить эту услугу через более высокий тариф на передачу электроэнергии. Владельцы станций критикуют предложения, поскольку на фоне низкой загрузки работают на грани рентабельности. Аналитики предупреждают, что такие изменения спровоцируют вал обращений за льготами от других категорий потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Правительство поручило Минэнерго разработать новые варианты того, как снизить расходы электрозарядных станций (ЭЗС) на технологическое подключение (ТП) к сетям вплоть до нуля (“Ъ” видел документ). Оператор ЭЗС все равно будет обязан в дальнейшем постепенно компенсировать расходы сетевой компании за подключение, следует из документа. Так, правительство поручило рассмотреть вариант оплаты ТП за счет повышения стоимости электроэнергии или за счет аренды места установки станции. Третий вариант — заключение с сетевой компанией договора take-or-pay, который предусматривает оплату услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а исходя из максимальной мощности ЭЗС. В Минэнерго сообщили “Ъ”, что работа ведется, предложения будут представлены в правительство в установленные сроки.

В 2022 году в России было установлено 1,19 тыс. «быстрых» и 6,37 тыс. «медленных» ЭЗС. К 2026 году планируется увеличить количество «быстрых» станций до 9,7 тыс., а «медленных» — до 21 тыс. С лета 2022 года операторы ЭЗС по программе поддержки могут получить из бюджета субсидию на присоединение к электросетям быстрых ЭЗС мощностью от 149 кВт. Объем субсидии покрывает только 30% платы за ТП и не более 900 тыс. руб.

Сейчас при пока еще небольшом рынке электромобилей схема take-or-pay выглядит нежизнеспособной, поскольку невозможно спрогнозировать уровень загрузки ЭЗС, считает гендиректор Green Drive Сергей Яковлев. Например, по итогам августа уровень загрузки ЭЗС Green Drive на трассе М-4 «Дон» составил 12–16%, а не в сезон показатель будет ниже. Предложение об оплате ТП через повышение стоимости электроэнергии приведет к заметному снижению рентабельности и рынка зарядной инфраструктуры, говорит Сергей Яковлев. Повышенная арендная ставка за место под ЭЗС также приведет к убыткам, полагает он.

Сейчас стоимость подключения объекта мощностью до 150 кВт для льготной категории (третья категория надежности на низком напряжении) в среднем по РФ составляет 43 тыс. руб., по европейской части страны — 46,4 тыс. руб., подсчитал Артем Коваль из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Для нельготных потребителей подключение, если необходимо строить ЛЭП и подстанции, может обойтись в 1,1–4,7 млн руб. С июля 2024 года для всех потребителей более 150 кВт в плату за ТП могут включить расходы на модернизацию и расширение существующих сетей, что приведет к удорожанию в 3–3,5 раза, отмечает эксперт.

Артем Коваль напоминает, что сейчас подключить к сети объект до 150 кВт можно в рассрочку с выплатой процентов в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 4% на остаток задолженности. Идея компенсировать льготную стоимость подключения ЭЗС за счет роста цены киловатт-часа потребует изменения законодательства и нарушит многолетний принцип единых тарифов для всех потребителей региона, предупреждает эксперт. Такая поправка «активизирует всевозможных лоббистов, и тарифное меню может расползтись как в сторону повышения тарифов, так и в сторону снижения для различных групп потребителей», считает эксперт. Компенсацию стоимости ТП через платежи за аренду сложно реализовать и обосновать юридически, а договор take-or-pay с учетом относительно невысокой пока загрузки ЭЗС будет невыгодным для оператора.

«Инвесторам интересны инициативы, снижающие себестоимость услуги и ускоряющие окупаемость инвестиций. Это касается и контрактов take-or-pay»,— говорит советник президента Sitronics Group Армен Сафарян. По его словам, сейчас все риски реализации инфраструктурного проекта лежат на инвесторе, который сам оценивает лимиты по затратам на ТП. Важно, чтобы структура контракта была понятной для инвесторов, продолжает Армен Сафарян, «в идеале нужно иметь решение, при котором уполномоченное ведомство скажет, где есть свободная мощность и сколько будет стоить ТП». Подобная система, по его мнению, позволит инвесторам определять места установки исходя из понимания соотношения затрат и ожидаемой прибыли, чтобы не перекладывать коммерческие риски на государство или сетевую компанию.

Полина Смертина