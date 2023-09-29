«Нет четкой стратегии, и это заметно»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на обвинения в заигрывании с Западом. По его словам, Астана твердо настроена на сотрудничество с Москвой. Ранее на пресс-конференции Токаев заявил о четком намерении соблюдать антироссийские санкции. Глава республики находится в Берлине, где проходит саммит «Германия — Центральная Азия». Стороны, в частности, обсуждают различные варианты кооперации в нынешних непростых условиях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что бывшие советские республики получили уникальный шанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Германия вслед за Америкой созвала саммит по формуле «5+1»: федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц и лидеры бывших советских республик, а ныне независимых государств Центральной Азии. Смысл понятен: не нужны вам, уважаемые господа, ни Россия, ни Китай, развернитесь в сторону западного мира — не пожалеете. У вас есть природные богатства, у нас — инвестиции, технологии, технический прогресс. Мы — будущее, пойдемте вместе.

Собственно, никто не против. В целом Киргизию, Казахстан, Туркмению, Узбекистан и Таджикистан можно поздравить. Более того, им даже можно позавидовать.

Вдруг нежданно-негаданно к тебе столько внимания со стороны ведущих мировых держав. Приглашают, предлагают — грех этим не воспользоваться.

А если еще каким-то образом одновременно сохранить хорошие отношения и с Москвой, и с Пекином, тогда можно говорить о сказочном успехе, не иначе. Но пока мы не в сказке. Есть смысл опуститься на землю.

И вот характерный пример: Касым-Жомарт Токаев по прибытии в Германию дал пресс-конференцию, где среди прочего пытался прослыть большим миротворцем — призывал Украину и Россию к реальным переговорам, тем не менее обещал соблюдать режим антироссийских санкций.

Данные рассуждения не прошли незамеченными. Российские государственные СМИ подвергли господина Токаева не очень дружественной критике, и это мягко сказано. Так что на следующий день президент Казахстана был вынужден объясняться. Естественно, его не так поняли — никакая мы не анти-Россия. Москва нам друг и надежный партнер — на этом и стоим.

Однако невозможно не обратить внимание на то, что таких случаев непонимания становится все больше. Весьма вероятно, что не сейчас, но рано или поздно уважаемым союзникам придется определяться, с кем они. Ответ найти просто: кто сильнее, того они и поддержат в итоге. А сейчас можно одним говорить одно, а другим — другое. Очень удобно.

На самом деле проблема в Западе — он сам не очень понимает, как быть и что делать дальше. Нет у него четкой стратегии, и это заметно. Вот, например, такой непростой вопрос, как права человека в указанных пяти странах. Насколько они соответствуют высоким западным стандартам. Коррупция, прозрачность власти... Все это осложняет полноценное сотрудничество. У них ведь на Западе бюджеты, общественное обсуждение — там нельзя просто так по-тихому договориться.

С Украиной сейчас как раз похожая история, есть там определенные трудности: большое финансирование, а контроля надлежащего нет. А вот Россия знает, как действовать в такой ситуации, и Китай тоже. Впрочем, видно, что США и Европа пытаются что-то пересмотреть в области подходов и как-то разобраться в ситуации, сделать правильные выводы. Действительно, лучше поздно, чем никогда. Нельзя, конечно, не заметить, что раньше нужно было все это делать, и тогда все пошло бы совсем по-другому. Возможно.

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