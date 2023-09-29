Постпред РФ Ульянов призвал не драматизировать итоги голосования МАГАТЭ

Результаты голосования Генеральной конференции (МАГАТЭ) с призывом вернуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины не нужно драматизировать, они «неплохие». Об этом сообщил Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Резолюция была предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой, документ поддержали 69 стран. Против резолюции выступили Белоруссия, Россия, Китай, Никарагуа, Сирия и Иран. Господин Ульянов считает, что резолюция МАГАТЭ получила слабую поддержку. Он подчеркнул, что воздержались от голосования 33 страны. «По нынешним временам "воздержались" — это против»,— отметил постпред.

Он также подчеркнул, что для России резолюция МАГАТЭ юридически ничтожна и «значения не имеет», поэтому результаты голосования не нужно «драматизировать».

На генеральной конференции МАГАТЭ сегодня, 29 сентября, приняли резолюцию по ситуации с Запорожской атомной электростанцией. В резолюции российскую сторону призывают как можно скорее вывести военных с территории АЭС. Россия неоднократно отмечала, что не держит на территории АЭС тяжелого вооружения, а контингент на станции занимается ее охраной.

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодар в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Она состоит из шести энергоблоков и считается самой крупной в Европе. Российские войска взяли станцию под контроль в начале военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова