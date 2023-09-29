Блогера-сыроеда Лютого будут судить по обвинению в гибели новорожденного сына

Прокуратура направила в Лазаревский районный суд города Сочи уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своего новорожденного сына, что повлекло смерть младенца, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Фигурантом дела является блогер Максим Лютый, проповедовавший нетрадиционные способы оздоровления, в том числе питание сырыми продуктами и солнечной энергией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Максима Лютого Фото: Соцсети Максима Лютого

Максим Лютый был арестован в Сочи 8 марта, после того как его новорожденный сын умер по дороге в больницу. Сначала следствие вменяло ему статью «истязание», затем обвинение было переквалифицировано на состав «причинение тяжкого вреда здоровью с причинением смерти по неосторожности». Мужчина также обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Следствие выяснило, что Максим Лютый и его сожительница Оксана Миронова жили в съемной квартире в Лазаревском районе Сочи, мужчина вел авторские тренинги о здоровом образе жизни. В феврале Оксана Миронова, находясь дома, родила ребенка, за медицинской помощью женщина не обращалась, в органах ЗАГС ребенка не регистрировала.

Максим Лютый, как стало известно следствию, не давал своей сожительнице кормить новорожденного якобы для оздоровления путем голодания, кроме того, мужчина обливал ребенка холодной водой. Вскоре состояние здоровья младенца ухудшилось, но родители не приняли мер к своевременному обращению в лечебное учреждение за оказанием медицинской помощи. Когда Максим Лютый и Оксана Миронова все же решили отвезти сына в больницу, он скончался по дороге от истощения и пневмонии.

26 сентября Лазаревский районный суд Сочи признал Оксану Миронову виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в оставлении в опасности своего ребенка, женщина приговорена к двум годам исправительных работ.

Анна Перова, Краснодар