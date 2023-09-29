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Беспилотник запутался в ветках

В двух российских регионах сбиты 11 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сегодня 11 украинских беспилотников над двумя регионами России. В Калужской области уничтоженный БПЛА не привел к разрушениям и пострадавшим, но в Курской области один из десяти дронов атаковал электроподстанцию. В результате без света остались 5 тыс. жителей пяти курских сел и районная больница. Вернуть электричество в дома планируют к вечеру, медучреждение сейчас работает в штатном режиме. В самом Курске беспилотник обнаружили на ветках дерева возле школы.

В ночь на пятницу, 29 сентября, средства ПВО сбили над двумя регионами России 11 беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны, один уничтожили над Калужской областью, остальные — над Курской. По данным калужского губернатора Владислава Шапшы, в результате отражения атаки БПЛА пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщал о массовых атаках беспилотников с раннего утра. В районе четырех часов утра над Курским районом работала ПВО. Тогда же один БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района, в 20 км от границы с Сумской областью Украины и в 80 км от Курска. «Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница»,— уточнил господин Старовойт. На место прибыли пожарные расчеты.

Губернатор пообещал, что электроснабжение восстановят, как только станет безопасно, и поблагодарил военных за отражение атак.

Прокуратура Курской области взяла на контроль ход восстановительных работ на электроподстанции. Без света остались 5 тыс. жителей сел Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, слободы Белая. Для жителей организована горячая линия по вопросу восстановления электричества в домах. На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения, без света еще остаются более 2 тыс. человек. Власти планируют завершить восстановительные работы до вечера. В районной больнице при отключении электричества сработал дизель-генератор, сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Один из беспилотников был обнаружен утром на ветках дерева возле школы №41 на юго-западе Курска.

«Детей оперативно эвакуировали за территорию школы. На месте работают специалисты экстренных служб»,— уточнили «Ъ» в облправительстве.

Здание еще одной школы в приграничном селе Гоголевка в Суджанском районе пострадало сегодня в результате обстрела со стороны Украины. По словам губернатора Романа Старовойта, там же повреждены линия электроснабжения, водонапорная башня, четыре домовладения и фельдшерско-акушерский пункт.

Интенсивные атаки беспилотников на Курскую область продолжаются с конца прошлой недели. Как рассказывал «Ъ», во время празднования дня города в Курске БПЛА ударили по зданию регионального управления ФСБ, резервуарам топлива и пункту приема металлолома. Там же различные повреждения получили 15 жилых домов.

Во вторник, 26 сентября, БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области, из-за чего без света остались семь населенных пунктов. Вчера, 28 сентября, ПВО сбила один БПЛА недалеко от села Макаровка Курчатовского района, а средства радиоэлектронной борьбы посадили еще два около села Горналь Суджанского района. По информации «Ъ», также в четверг запущенный со стороны Украины дрон-камикадзе атаковал окраины села Веселое Глушковского района, в результате чего ранения получил военнослужащий.

Сергей Толмачев, Воронеж

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