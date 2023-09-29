Женщину, упавшую под поезд в екатеринбургском метро, перевели из реанимации

Женщину, которая упала под поезд в екатеринбургском метро, перевели из реанимации в общую палату, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Напомним, инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». Женщина упала под поезд, ее извлекли из-под вагона. Ей провели две операции.

Еще 25 сентября Минздрав сообщал, что женщина находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. Сегодня в министерстве заявили, что ее состояние средней тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадавшей 39 лет, она беременна, у нее есть муж и 10-летний сын.

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