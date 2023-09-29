Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто стал гостем первого выпуска и о чем с ним беседовал ведущий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena / AP Фото: Christophe Ena / AP

Louis Vuitton запустил собственный подкаст. Называется он Louis Vuitton [Extended] — ведет его французский журналист и документалист Лоик Прижан. Он же публиковал на своем YouTube-канале видео с дебютного показа мужской одежды Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton в июне. Героем первого эпизода более чем предсказуемо стал Уильямс.

Я послушала его за вас — и, боже, как это скучно. Полчаса восторгов — «этот потрясающий французский дом», «великолепный Пон-Нёф» (место показа), «гениальный пианист Ланг Ланг». И не то чтобы я сомневаюсь в том, что Ланг Ланг гениален, я его очень люблю и даже имею счастье быть знакомой лично. Дело не в этом.

Половину времени занимает рассказ дяди нового креативного директора, священника Иезекииля Уильямса, под руководством которого на шоу выступал госпел-хор Voices of Fire. К концу разговора собеседники переходят к тезисам о «служении Вселенной» и о том, что — сейчас будет открытие для всех — она, в смысле Вселенная, безгранична.

Идея сделать подкаст очень хорошая, но для того чтобы он был хорошим, нужно нечто большее, чем полчаса восхищений в рамках маркетинговых гайдлайнов. И к себе надо относиться не так серьезно. Ведь можно было обсудить какие-то смешные истории behind the scenes.

Ну наверняка же какая-нибудь модель падала, цветы привезли не те, а в какой-нибудь парижской булочной перед показом сотрудники не узнавали Фаррелла. Хочется живых человеческих историй. И тогда прослушиваний почти за неделю будет не скромные тысячи, а сотни тысяч и миллионы, тем более бюджеты Louis Vuitton позволяют.