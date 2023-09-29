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За ночь над Курской областью сбили десять украинских БПЛА, обесточены пять сел

В ночь на 29 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и десять - над Курской, сообщило Минобороны РФ.

Как рассказал в соцсетях курский губернатор Роман Старовойт, в слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Были обесточены пять населенных пунктов и больница. «Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно»,- заявил глава региона.

В военном ведомстве также сообщили, что вчера около 21:00 был сбит БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Владимир Зоркий

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