Греф: Сбербанк рассматривает вопрос выкупа акций у нерезидентов

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф сообщил, что банк анализирует тему возможного выкупа своих акций у инвесторов-нерезидентов. Однако пока конкретных планов в этом отношении нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов»,— сказал господин Греф «Интерфаксу» в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».

При этом Герман Греф не уточнил актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего нерезидентам. «К годовому собранию акционеров, думаю, сможем точно цифру сказать»,— пообещал он.

В апреле 2023 года Герман Греф говорил, что доля нерезидентов в капитале Сбербанка снизилась и на тот момент составляла треть. В эту сумму входили несконвертированные расписки — порядка около 5% — и вложения нерезидентов дружественных стран.

По итогам 2021 года доля юрлиц—нерезидентов в капитале Сбербанка составляла 44,37%. Розничным инвесторам принадлежало еще 3,71% капитала, российским компаниям — 1,92%. Основным акционером с долей в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) было правительство.

Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка торговались на Лондонской фондовой бирже. Со 2 марта 2022 года торги по ним, как и по другим ценным бумагам российских эмитентов, были приостановлены. В том же месяце оператор Франкфуртской фондовой биржи Deutsche Borse исключил депозитарные расписки Сбербанка из листинга.

Как может быть организован процесс возврата заблокированных средств российских инвесторов — читайте в материале «Ъ FM» «Замороженным активам подбирают план обмена».

Анастасия Ларина