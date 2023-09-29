Производство лекарств в Свердловской области с начала года снизилось на 42%

В Свердловской области в период с января по август 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизилось на 42,1%, относительно аналогичного периода прошлого года. Как следует из данных Свердловскстата, за месяц производство увеличилось на 33,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом индекс промышленного производства в регионе с начала года вырос на 11,8% (к показателям аналогичного периода 2022 года), добыча полезных ископаемых снизилась на 4,6%, а промышленное производство выросло на 14,7%.

В начале года в области возникли перебои в доставке местным аптекам ряда препаратов, в том числе тамоксифена для страдающих раком молочной железы, мадопара — болезнью Паркинсона, вентолина — астмой, важнейшего антибиотика амоксициллина. Причина перебоев может заключаться в проблемах логистикой и в низкой стоимости лекарств.

Напомним, компания «Отдел медицинской техники» получила разрешение на строительство второй очереди производства медоборудования в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Строительство на площадке «Уктус» начнется в ближайшее время.

Полина Хабарова

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