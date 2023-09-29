Путин разрешил сделки со 100% акций банка «Интеза»

Президент России Владимир Путин выдал разрешение на проведение операций со 100% акций дочернего предприятия итальянского банка Intesa Sanpaolo в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества "Банк Интеза"»,— говорится в документе.

2 августа Intesa Sanpaolo объявил о решении закрыть свое представительство в Москве в течение нескольких месяцев. Организация заверила, что это не повлияет на деятельность в России, при этом банк продолжит сокращать связанные с РФ операции. Решение, как отмечало Reuters, было принято без необходимого от Москвы разрешения на полный выход из российской «дочки», которое требуется в рамках введенных в стране ограничений на отчуждение активов.

Акционерное общество «Банк Интеза», по данным на сайте Банка России, имеет в стране шесть филиалов и 21 дополнительный офис.