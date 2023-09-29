На Кубани развернули 80 ковидных коек из-за роста числа заболевших

В Краснодарском крае развернули 80 коек для заболевших коронавирусом. Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, при необходимости в крае оперативно организуют дополнительные места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В министерстве добавили, что при необходимости смогут оперативно развернуть дополнительные койки. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за неделю госпитализировали с ковидом 76 человек.

С 11 по 17 сентября на Кубани подтвердили 241 случай заражения коронавирусом. В следующую неделю их было уже 363.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отметили, что по итогам 38-й недели 2023 года в регионе заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 99% выявлен вариант вируса «омикрон» и в 1% случаев — «дельта».

Татьяна Ручкина

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