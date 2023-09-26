На Кубани за неделю выявили более 360 заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае с 18 по 24 сентября выявили более 360 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре зарегистрировали более 200 случаев, в Сочи — 29, в Новороссийске, Славянском и Тихорецком районах — по 13. В Северском районе заболели девять человек, в Армавире — семь. Еще по шесть новых пациентов обнаружили в Выселковском, Ейском, Староминском и Усть-Лабинском районах, пять жителей заразились в Мостовском районе.

По четыре положительных теста зарегистрировали в Анапе, Крымском, Отрадненском и Успенском районах. По три случая выявили в Динском, Курганинском и Тимашевском районах, по два — в Геленджике и Горячем Ключе, Белореченском и Калининском районах. По одному заразившему обнаружили в Абинском, Гулькевичском, Кавказском, Кореновском и Крыловском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани ковид подтвердили у 365 004 жителей. Из них с выздоровлением выписали 353 427 человек, скончались — 11 221 пациент.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram