На Кубани заболеваемость COVID-19 за год снизилась в 18 раз

Уровень заболеваемости коронавирусом на Кубани по итогам 38-й недели 2023 года снизился в 18 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

За указанный период текущего года в регионе зарегистрировали 300 случаев заболевания COVID-19.

«По лабораторным данным референс-центра, на территории края в 99% подтверждена циркуляция варианта Омикрон и в 1% — варианта Дельта»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что коронавирус проявляется как острая респираторная инфекция. Жителям рекомендовали своевременно принимать меры профилактики заболевания.

Анастасия Донскова

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