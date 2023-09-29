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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: школы должны уйти на карантин при заболеваемости 20% учащихся

В Роспотребнадзоре рассказали, что классы и школы должны приостановить учебный процесс и уйти на карантин в случае, если 20% учащихся заболеют гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России как стабильную. Он отметил, что число случаев заражения росло в период начала учебного года, когда дети вернулись в школы. По его словам, сейчас ситуация «в определенной степени пошла на снижение».

Заболеваемость коронавирусом начала расти в мире с конца августа, в том числе из-за появления нового штамма «пирола». За неделю с 18 по 24 сентября заболеваемость COVID-19 в России выросла на 22,3%. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас нет оснований для введения ограничений на федеральном уровне.

Подробности — в материале «Ъ» «Россияне открыли сезон кашля».

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