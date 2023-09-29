Суд отказался отсрочить рассмотрение дела Трампа о мошенничестве

Апелляционный суд отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о переносе рассмотрения его дела о мошенничестве на более поздний срок, сообщает AP. Это позволит судье штата Нью-Йорк Артуру Энгорону начать рассмотрение дела уже в понедельник, 2 октября. Местный суд ранее отклонил ходатайство о прекращении дела.

На этой неделе господин Трамп и его команда были признаны виновными в мошенничестве. Принадлежащую экс-президенту нью-йоркскую компанию Trump Organization ограничили в действиях и грозят наложить на нее штраф в сотни миллионов долларов. Однако речь идет о гражданском иске, который не предполагает тюремного заключения. В отношении экс-президента ведется еще три судебных разбирательства, в том числе дело о попытке захвата власти.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп от судов крепчает».

Лаура Кеффер