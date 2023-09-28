Информацию об ударе по Крымскому мосту и пожаре назвали фейком
Информация о том, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту и начался пожар, не соответствует действительности. Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».
Фото: минтранс РФ
Пожар произошел на Аджимушкайских каменоломнях, которые находятся в 7 км от моста. Его тушение осложняет большая площадь пожара и сильный ветер. Кроме того, местные жители не сообщали ни о каких ударах.
Крымский мост закрыт до 6 часов 29 сентября в связи с ремонтными работами. О них еще 27 сентября предупредили в Минтранспорта РФ.
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