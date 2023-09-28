Информацию об ударе по Крымскому мосту и пожаре назвали фейком

Информация о том, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту и начался пожар, не соответствует действительности. Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

Пожар произошел на Аджимушкайских каменоломнях, которые находятся в 7 км от моста. Его тушение осложняет большая площадь пожара и сильный ветер. Кроме того, местные жители не сообщали ни о каких ударах.

Крымский мост закрыт до 6 часов 29 сентября в связи с ремонтными работами. О них еще 27 сентября предупредили в Минтранспорта РФ.

Татьяна Ручкина

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