Следком начал проверку из-за драки школьников в Тбилисском районе

СУ СКР по Краснодарскому краю проведет проверку по факту получения травм школьником в результате драки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 25 сентября текущего года. Между двумя учениками одной из школ в станице Тбилисской произошла драка, в ходе которой 13-летний школьник нанес 16-летнему оппоненту колото-резанную рану левой щеки. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения учебным заведением требований обеспечения безопасности.

Анастасия Донскова

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