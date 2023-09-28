В Тбилисском районе школьник воткнул под ухо сверстнику нож
В Тбилисском районе школьник ударил старшеклассника ножом в область ниже уха. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
Информация о конфликте подростков появилась в соцсетях. По мнению пользователей, руководство школы не хочет афишировать ситуацию.
В ходе проверки полиция установит обстоятельства конфликта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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