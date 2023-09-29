Прессу выберут по договору

Законодательное собрание Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) одобрило повышение требований к аккредитации журналистов для освещения выборов. По мнению авторов законопроекта, допуск на избирательные участки работников прессы только с трудовым договором с редакцией обезопасит выборы от провокаций. Депутаты от ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ заявили об угрозе свободного освещения выборов и выступили против поправок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты ХМАО раскритиковали федеральные поправки, касающиеся работы журналистов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Депутаты ХМАО раскритиковали федеральные поправки, касающиеся работы журналистов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект изменений в избирательные законы ХМАО представил депутат Вячеслав Дубов («Единая Россия»). Парламентарии рассматривали поправки для приведения законодательства округа в соответствии с федеральным. По словам господина Дубова, изменения уточняют полномочия избирательной комиссии региона, требования к проведению предвыборной агитации, голосования и установлению его итогов. Ключевой поправкой стал допуск до освещения выборов журналистов, работающих в редакциях на основании только трудового договора.

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун заявил, что требование к работникам СМИ «не способствует прозрачности проведения избирательных кампаний». По его словам, в Югре малое количество журналистов работает по трудовому договору, а поправки затруднят освещение выборов.

Господину Сысуну возразил председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. По его словам, допуск журналистов с трудовым договором для освещения выборов гарантирует, что работник прессы будет вести себя корректно.

«По России сложилась практика, что недобросовестные СМИ злоупотребляли своим правом и отправляли на избирательные участки людей с улицы, чтобы обеспечить свои установки, не связанные освещением выборов»,— пояснил он.

Виктора Сысуна поддержал депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк. Он заявил, что провокации от журналистов без трудового договора невозможны на выборах. «Вести себя на избирательном участке будет любой, как шелковый. Возникновение дискуссии там заканчивается вызовом наряда полиции и выдворением с избирательного участка, а то еще и посадить могут»,— рассказал господин Сердюк, он также добавил, что федеральные поправки не уберегут выборы от некачественного освещения и провокаций.

Депутат отметил, что сегодня в обществе высокий уровень консолидации, и у парламентариев нет причин ужесточать требования к представителям прессы.

«При сегодняшней ситуации в мире я не вижу угрозы, что какие-то японские шпионы закрадутся сюда и будут вещать на вражеских сайтах»,— резюмировал он.

Глава избиркома ХМАО в ответ заявил, что риски в период выборов наоборот возросли в сравнении с прошлыми избирательными кампаниями. «Посмотрите на Псковскую область, как там активно участвуют в вопросах наблюдения определенные иностранные агенты, включенные в реестр. Они не проходят на участки как политические силы, но попадают через другие системы, и мы должны защитить Югру от этого»,— предостерег господин Корнеев.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков заявил, что развитие технологий и изменение избирательного законодательства усложняют возможность оппозиции избираться в органы власти.

По его словам, сейчас есть электронное голосование, и когда голосуешь через «Госуслуги», то «там нет корреспондентов, наблюдателей — и никого это не смущает».

Депутат от КПРФ Алексей Савинцев заявил, что присоединяется к голосованию против законопроекта, однако не согласился с выступлением господина Селюкова.

После выступлений депутатов председатель заксобрания ХМАО Борис Хохряков предложил перейти к голосованию. Изменения поддержали 30 парламентариев, семь проголосовали против, один воздержался.

Василий Алексеев