Блинкен на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена ответил фразой «Никогда не говори "никогда"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Bing Guan, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Bing Guan, Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен допустил возможность личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.

«Никогда не говори "никогда", так как в конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Давайте посмотрим, достигнем ли мы когда-либо точки, когда это станет возможным»,— сказал господин Блинкен.

По его словам, США после вступления Джо Байдена в должность президента пытались выяснить, заинтересована ли Москва в поддержании «более стабильных и предсказуемых отношений» с Вашингтоном. Встреча глав двух стран в Женеве в 2021 году, как сказал господин Блинкен, показала, что «Владимир Путин этого не хотел».

Во время выступления в штате Мэриленд 15 сентября Джо Байден вспомнил встречу с российским президентом в Женеве и заявил, что сказал тогда Владимиру Путину о неуважении Китая к России. Как сообщил господин Байден, он произнес это во время обсуждения «стратегической доктрины о недопущении размещения ядерного оружия в космосе».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Был ведь шанс на перезагрузку».

Петр Бузлаев