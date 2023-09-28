Блинкен на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена ответил фразой «Никогда не говори "никогда"»
Блинкен: нельзя исключать личную встречу Путина и Байдена
Энтони Блинкен
Фото: Bing Guan, Reuters
Госсекретарь Энтони Блинкен допустил возможность личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.
«Никогда не говори "никогда", так как в конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Давайте посмотрим, достигнем ли мы когда-либо точки, когда это станет возможным»,— сказал господин Блинкен.
По его словам, США после вступления Джо Байдена в должность президента пытались выяснить, заинтересована ли Москва в поддержании «более стабильных и предсказуемых отношений» с Вашингтоном. Встреча глав двух стран в Женеве в 2021 году, как сказал господин Блинкен, показала, что «Владимир Путин этого не хотел».
Во время выступления в штате Мэриленд 15 сентября Джо Байден вспомнил встречу с российским президентом в Женеве и заявил, что сказал тогда Владимиру Путину о неуважении Китая к России. Как сообщил господин Байден, он произнес это во время обсуждения «стратегической доктрины о недопущении размещения ядерного оружия в космосе».
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