Байден в 2021 году сказал Путину, что Китай не уважает Россию

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече в Женеве в июне 2021 года сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что Китай не уважает Россию. Господин Байден упомянул этот случай в ходе выступления с речью в штате Мэриленд.

Он вспомнил, что на саммите в Женеве обсуждал с господином Путиным «стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе». По его словам, российский президент сказал, что «с неохотой говорит об этом», потому что Вашингтон ждал от Москвы привлечения Пекина к этому обсуждению.

«Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает»,— утверждает Джо Байден (цитата по ТАСС).

Переговоры президентов России и США прошли 16 июня 2021 года на вилле La Grange. Встреча заняла около четырех часов. По ее итогам они приняли заявление о контроле над стратегическими вооружениями, но совместную пресс-конференцию не проводили. Белый дом США допускал новую встречу лидеров двух стран только при деэскалации ситуации на Украине.

Лаура Кеффер