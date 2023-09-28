«Был ведь шанс на перезагрузку»

Хиллари Клинтон обвинила президента России в расширении НАТО. Смысл в том, что даже те страны, которые ранее не хотели вступать в альянс, изменили свое мнение под влиянием действий Москвы, в том числе и на Украине. В Кремле на это заявили, что экс-госсекретарь США передергивает факты. На самом деле российской стороне пришлось отвечать на расширение военного блока на восток. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что виновных искать уже поздно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Хиллари Клинтон выступила на специальной церемонии по случаю презентации своего портрета. Таким образом отмечаются ее заслуги на посту 67-го государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Госпожа бывший госсекретарь и кандидат в президенты США высказалась на злобу дня. Она похвалила нынешнего руководителя внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена. В частности за то, что восстановил мосты, которые сжигал Дональд Трамп.

И вот Клинтон обратилась лично к президенту России Владимиру Путину, отметив, что вы, Владимир, сами виноваты в расширении НАТО на восток. Многие издания перевели ее слова как обращение на «ты» — так звучит действительно эффектнее: «Увы, «Владимир. Ты сам в этом виноват».

Смысл в том, что в альянс никого насильно не затаскивали, страны сами испугались вот такой новой России, что восстала с колен, и срочно попросили защиты у западного военного блока.

Клинтон и раньше практиковала личные выпады в адрес президента РФ. Самое известное ее высказывание от 2008 года о том, что у Путина по определению не может быть души, потому что он был сотрудником КГБ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на нынешний пассаж относительно НАТО, также решил углубиться в историю. Дмитрий Сергеевич напомнил как Хиллари Клинтон, будучи главой Госдепа, подарила российскому коллеге Сергею Лаврову сувенир в виде большой красной кнопки с надписью по-русски «перегрузка».

Конечно же, имелась в виду «перезагрузка» как надежда на скорое улучшение отношений двух стран. Но как написали, так в итоге и получилось — как в воду глядели. А, может, и не ошиблись вовсе, а с умыслом действовали. Оставим это любителям конспирологии и мистики. По словам Пескова, Клинтон вечно все передергивает и ставит с ног на голову. На самом деле агрессивно повел себя Запад, а мы были вынуждены отвечать.

В чем же мораль всей этой истории? Во-первых, справедливости ради стоит отметить, что еще в 2013 году НАТО находилось в явном кризисе и активно пыталось найти себе применение. Очень сложно было себе представить, что блок собирается куда-то расширяться.

И, собственно, главное: был ведь, шанс на перезагрузку. Все могло бы пойти по-другому, но не пошло. Казалось бы, нечего расстраиваться — это же хорошо. Не нужны они нам, у нас свой путь — правильный. А они загнивают. Будем строить свой «Глобальный Север», если уже не построили.

Но вот порой начинается казаться, что многие в Российской Федерации как бы сожалеют, что не удалось тогда перезагрузиться. И живем мы в условиях постоянной перегрузки, а нового шанса может уже и не представится. Гнать от себя нужно эти мысли. По крайней мере, стараться.

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