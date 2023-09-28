«Был ведь шанс на перезагрузку»
Дмитрий Дризе — о заочной дискуссии Хиллари Клинтон и Дмитрия Пескова
Хиллари Клинтон обвинила президента России в расширении НАТО. Смысл в том, что даже те страны, которые ранее не хотели вступать в альянс, изменили свое мнение под влиянием действий Москвы, в том числе и на Украине. В Кремле на это заявили, что экс-госсекретарь США передергивает факты. На самом деле российской стороне пришлось отвечать на расширение военного блока на восток. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что виновных искать уже поздно.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Хиллари Клинтон выступила на специальной церемонии по случаю презентации своего портрета. Таким образом отмечаются ее заслуги на посту 67-го государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Госпожа бывший госсекретарь и кандидат в президенты США высказалась на злобу дня. Она похвалила нынешнего руководителя внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена. В частности за то, что восстановил мосты, которые сжигал Дональд Трамп.
И вот Клинтон обратилась лично к президенту России Владимиру Путину, отметив, что вы, Владимир, сами виноваты в расширении НАТО на восток. Многие издания перевели ее слова как обращение на «ты» — так звучит действительно эффектнее: «Увы, «Владимир. Ты сам в этом виноват».
Смысл в том, что в альянс никого насильно не затаскивали, страны сами испугались вот такой новой России, что восстала с колен, и срочно попросили защиты у западного военного блока.
Клинтон и раньше практиковала личные выпады в адрес президента РФ. Самое известное ее высказывание от 2008 года о том, что у Путина по определению не может быть души, потому что он был сотрудником КГБ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на нынешний пассаж относительно НАТО, также решил углубиться в историю. Дмитрий Сергеевич напомнил как Хиллари Клинтон, будучи главой Госдепа, подарила российскому коллеге Сергею Лаврову сувенир в виде большой красной кнопки с надписью по-русски «перегрузка».
Конечно же, имелась в виду «перезагрузка» как надежда на скорое улучшение отношений двух стран. Но как написали, так в итоге и получилось — как в воду глядели. А, может, и не ошиблись вовсе, а с умыслом действовали. Оставим это любителям конспирологии и мистики. По словам Пескова, Клинтон вечно все передергивает и ставит с ног на голову. На самом деле агрессивно повел себя Запад, а мы были вынуждены отвечать.
В чем же мораль всей этой истории? Во-первых, справедливости ради стоит отметить, что еще в 2013 году НАТО находилось в явном кризисе и активно пыталось найти себе применение. Очень сложно было себе представить, что блок собирается куда-то расширяться.
И, собственно, главное: был ведь, шанс на перезагрузку. Все могло бы пойти по-другому, но не пошло. Казалось бы, нечего расстраиваться — это же хорошо. Не нужны они нам, у нас свой путь — правильный. А они загнивают. Будем строить свой «Глобальный Север», если уже не построили.
Но вот порой начинается казаться, что многие в Российской Федерации как бы сожалеют, что не удалось тогда перезагрузиться. И живем мы в условиях постоянной перегрузки, а нового шанса может уже и не представится. Гнать от себя нужно эти мысли. По крайней мере, стараться.
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