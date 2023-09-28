В Москве арестован начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин

Председатель Басманного суда Москвы Андрей Федин арестовал на два месяца — до 27 ноября — начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ)

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Волынкину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 27 ноября»,— огласил решение Андрей Федин (цитата по «РИА Новости»).

По данным следствия, преступление было совершено при исполнении госконтракта. Остальные детали следователь приводить отказался, сославшись на то, что они изложены в письменных материалах. Защита пояснила, что вменяемый Олегу Волынкину эпизод произошел два года назад.

Господин Валынкин в ходе заседания суда признал вину. При этом, по его словам, его вина заключается в «доверии личному составу», чью работу он не проконтролировал. «Да, я виноват, я не скрываю, я доверился своему личному составу, сам это не перепроверил. Ущерб по этому делу отсутствует, он уже компенсирован»,— сказал он.

Согласно оглашенным материалам суда, дело связано с контрактом о работах для нужд ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, подписанному с ИП. Строительные материалы в рамках контракта были поставлены не полностью. Учредитель ИП Андрей Кольцов признал вину и получил условный срок, сообщило «РИА Новости».

Олег Валынкин возглавил ГУ МЧС по Краснодарскому краю в 2020 году. До этого в разное время занимал должность начальника ГУ МЧС по Хабаровскому и Камчатскому краям, работал первым заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Лусине Баласян