Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве арестован начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин

Председатель Басманного суда Москвы Андрей Федин арестовал на два месяца — до 27 ноября — начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ)

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Волынкину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 27 ноября»,— огласил решение Андрей Федин (цитата по «РИА Новости»).

По данным следствия, преступление было совершено при исполнении госконтракта. Остальные детали следователь приводить отказался, сославшись на то, что они изложены в письменных материалах. Защита пояснила, что вменяемый Олегу Волынкину эпизод произошел два года назад.

Господин Валынкин в ходе заседания суда признал вину. При этом, по его словам, его вина заключается в «доверии личному составу», чью работу он не проконтролировал. «Да, я виноват, я не скрываю, я доверился своему личному составу, сам это не перепроверил. Ущерб по этому делу отсутствует, он уже компенсирован»,— сказал он.

Согласно оглашенным материалам суда, дело связано с контрактом о работах для нужд ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, подписанному с ИП. Строительные материалы в рамках контракта были поставлены не полностью. Учредитель ИП Андрей Кольцов признал вину и получил условный срок, сообщило «РИА Новости».

Олег Валынкин возглавил ГУ МЧС по Краснодарскому краю в 2020 году. До этого в разное время занимал должность начальника ГУ МЧС по Хабаровскому и Камчатскому краям, работал первым заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...