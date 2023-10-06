Козырная пицца

Il Matto

Фамильная пицца с фисташковой пастой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Il Matto Фото: Il Matto Il Matto Фото: Il Matto Следующая фотография 1 / 2 Il Matto Фото: Il Matto Il Matto Фото: Il Matto

Ресторанный холдинг Mollusca Group практически одновременно с франко-азиатским Rouge на Большой Никитской запустил еще один проект — классический итальянский ресторан на Большой Дмитровке. Идея вынашивалась давно, при активном участии бренд-шефа холдинга Джанмарии Сапии, который несколько дет назад приехал в Москву, чтобы открывать первую Mollusca,— и, конечно же, как и всякий итальянский шеф, уже тогда мечтал об успешном персонифицированном проекте с фамильными и региональными блюдами. И вот наконец появился Il Matto, который связан напрямую с персоной шефа не только ментально, но и физически. Название ресторан получил в честь счастливой карты Марсельского Таро — шут с розой в руке, котомкой за спиной и играющей в ногах собачкой олицетворяет свободу и жизненный шанс. Точно такой же выбит на руке Джанмарии Сапии в виде тату, и он же стал талисманом нового заведения. Ресторан занимает два этажа, насчитывает четыре зала и рассчитан на 130 мест. Внешне Il Matto выглядит как премиальный дорогой ресторан, хотя у каждого зала есть своя специфика: первый больше похож на кафе, второй выполнен в стилистике винного бара, просторная антресоль с видом на сквер Майи Плисецкой зонирована на две части: одна предусмотрена под классическую ресторанную посадку, другая — под барный lounge. Меню Il Matto такое же большое, как и его площадь,— над ним Сапия работал совместно со своим другом и земляком Джузеппе Риккебуоно, шеф-поваром ресторана Il Vescovado в Лигурии, который уже более 20 лет удерживает звезду Michelin. Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что у самого Сапии есть пиццерия Da Nicola в родном лигурийском городе Савона, которой его семья владеет уже 67 лет и где юный Джанмария начинал свою поварскую карьеру,— именно поэтому в Il Matto нужно уделить особое внимание пицце. По крайней мере, пиццу с фисташковой пастой, страчателлой и мортаделлой (1500 руб.) пробовать надо обязательно, такой в Москве больше нигде нет. Также смело можно рекомендовать безупречное вителло тоннато (1350 руб.), крохотные, на один укус, равиоли del plin с рагу из тушеной утки, окорока и овощей (1100 руб.) — в Пьемонте их обычно дают школьникам на завтрак, бланшированные морепродукты и овощи каппон магро (2300 руб.) — это знаменитое в Лигурии блюдо, в котором задействованы осьминог, креветки, сибас, цветная капуста, брокколи, кабачок и даже свекла, и изумительно легкое филе сибаса на соусе биск из красных креветок с овощной капонатой (1800 руб.). А на десерт — домашнее безалкогольное тирамису (650 руб.) и огромный торт Il Matto c вишней и итальянской меренгой (750 руб.). В целом и по ценам, и по уровню кухни новый проект сходу уверенно встроился в первый эшелон премиальных итальянских ресторанов в Москве, хотя на Большой Дмитровке найти своего «целевого» гостя ему будет и не так-то просто. Впрочем, и Semifreddo, и Unico, и Assunta Madre тоже расположены в неочевидных местах, и это нисколько не мешает им годами сохранять свою преданную аудиторию. Очевидно, Il Matto приложит все усилия, чтобы как можно скорее найти своих гостей, сильно отличающихся от публики Mollusca и Rouge и по возрастному цензу, и по потребительскому запросу. Ну а дальше уж как карта ляжет.

Il Matto (4 / 5) Улица Большая Дмитровка, 9, строение 1, +7 (495) 297-88-00

Chin-Chin

Настоящее тайское карри

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cin-Cin Фото: Cin-Cin Cin-Cin Фото: Cin-Cin Следующая фотография 1 / 2 Cin-Cin Фото: Cin-Cin Cin-Cin Фото: Cin-Cin

Новый проект в «Депо. Три вокзала» ресторатора Эмина Агаларова, чья компания Restaurants by Emin Agalarov объединяет более 50 заведений в Москве, Санкт-Петербурге и Азербайджане (среди них — Peach, Zafferano, Shore House, Lesnoy), называется Chin-Chin, посвящен азиатской тематике и работает в универсальном мультиформатном жанре. Практически ничего в генетическом коде нового ресторана-клуба не наводит на мысль о важности его гастрономической составляющей. Медленно раскачивающаяся локация нового привокзального «Депо», негласным фаворитом которой оказался греческий Meraki Аркадия Новикова, циклопические размеры (150 мест, не считая огромной веранды), лофтово-клубный интерьер вечно молодого архитектора Валерия Лизунова с расчетом «на ивенты» — ну какая тут гастрономия? Тем удивительнее, что Chin-Chin оказался местом, куда смело можно приходить именно есть, а не развлекаться, по крайней мере в дневные часы, а не по вечерам, когда играют диджеи и приглашенные звезды, и не в выходные, предназначенные для шоу барабанщиков и перкуссии с этническим уклоном и всевозможных зажигательных вечеринок с танцами до утра. Впрочем, бренд-шеф Кирилл Бергер (он же возглавляет агаларовский Peach) предусмотрел и эту профильную специфику — в меню достаточно блюд для шеринга, не слишком высокие цены и не слишком большие порции. Но если прийти в Chin-Chin днем и выбрать удачный стол где-нибудь поближе к отрытой кухне, можно полностью абстрагироваться от инородных развлечений и сконцентрироваться исключительно на еде. По уровню кухни Chin-Chin ничуть не уступает Narnia и «Юг 22», успешно продвигающим гламурную Азию с авторским уклоном на Патриках и Большой Никитской. В каком-то смысле еда Chin-Chin даже честнее, так как готовится без всяких скидок на локацию с тем же уровнем притязаний. Отсюда в меню luxury-cуси с черной и красной икрой, фуа-гра и черным трюфелем в самых разных комбинациях и десерты с «интерактивом», зато в промежутке между ними можно отыскать первоклассного цыпленка с тайским зеленым карри (1400 руб.) — едва ли не лучшим в Москве, с пряным кокосовым рисом (280 руб.) и отличную утиную грудку по-пекински с соте из беби-кукурузы, пак-чой и шиитаке (1600 руб.), которая неожиданно подается с гуакамоле и кукурузными лепешками, впрочем, не такими уж и нужными, настолько утка и овощи хороши сами по себе. Стоит также отметить ароматный зеленый салат с помело, эдамаме и спаржей с заправкой из личи (800 руб.), дим-самы и лапшу. Дим-самов в Chin-Chin целых семь видов — с крабом (1200 руб.), с креветкой (370 руб.), бараниной (550 руб.), говядиной (380 руб.), уткой и фуа-гра (500 руб.), чилийским сибасом (690 руб.) и с овощами (300 руб.). А в разделе лапши фигурируют удон с говядиной, пак-чой и соусом из черного перца (1350 руб.), влажная лапша по-сингапурски (750 руб.), жареный рис с креветками, яйцом и овощами (750 руб.) и откровенно гламурный «московский» рис с говядиной, фуа-гра и трюфелем (1300 руб.), неуловимо напоминающий доширак с трюфелем и черной икрой в Uni на Патриках.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram