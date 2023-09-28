Ярославская область готовится к началу отопительного сезона

В Ярославской области к отопительному сезону готовы 16 тыс. многоквартирных домов, 1,8 тыс. объектов социальной сферы и 590 котельных. Такая информация сегодня озвучена на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопительный сезон во всех районах области стартует 2 октября. При этом подключение будут проводить постепенно, начнут с объектов социальной сферы: школ, детских садов, больниц и др.

«Сейчас погода стоит хорошая, но скоро она начнет портиться, и мы не хотели бы, чтобы жители Ярославской области мерзли. Поэтому приняли решение, что со 2 октября отопительный сезон начнется одновременно по всей территории региона. Чтобы не было такого, что в одном районе люди в тепле сидят, а в соседнем районе мерзнут»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Глава региона поручил активнее проводить работу по подготовке паспортов готовности к отопительному сезону. Он подчеркнул, что только 16 из 23 муниципальных образований области сдали документы для проверки готовности к отопительному периоду в Ростехнадзор. На заседании правительства руководителям районов поставили задачу направить документы в Ростехнадзор до 30 сентября, а до 15 ноября устранить все выявленные недостатки.

«Хотел бы обратить внимание, что у нас по паспортам готовности идет существенное движение вперед. В прошлом году мы вышли в лидеры ЦФО. Это очень хороший результат. Но хотелось бы, чтобы в будущем все районы без исключения имели паспорта готовности»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Алексей Рябченков отметил, что местные администрации проверили 50 км тепловых сетей для определения участков, которым нужен ремонт. По словам Михаила Евраева, масштабные работы по замене коммунальных сетей идут по всей территории области, в том числе в Рыбинске и Переславле-Залесском, где сложилась наиболее острая ситуация.

«Важно успеть сделать все в срок и качественно. Это большая, серьезная задача по замене сетей, которая стоит перед нами практически по всем без исключения районам Ярославской области. В данном случае рассчитываем как на федеральную поддержку (и мы уже получили более 300 млн руб. на Тутаев, 500 млн на Переславль), так и на собственные средства регионального бюджета»,— сказал губернатор.

Региональное министерство ЖКХ сформировало 238 ремонтных бригад на случай аварий. Под контролем министерства создали аварийный резерв материалов и оборудования на 55,6 млн руб.

Алла Чижова