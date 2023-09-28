Пожар в Темрюкском районе Краснодарского края ликвидирован

К 16:14 пожарным удалось ликвидировать открытое горение в районе восточной окраины поселка Южный склон в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

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Природный пожар разгорелся накануне ночью. Согласно последней информации, огонь успел охватить 1,5 га. К тушению были привлечены 144 человека и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Напомним, из-за угрозы распространения огня ранее утром жителей населенного пункта выводили из домов на безопасное расстояние.

Анастасия Назарова