Жителей поселка в Темрюкском районе Кубани выводят из домов из-за угрозы пожара

На окраине поселка Южный склон в Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на площади 1 га, из-за угрозы распространения огня на населенный пункт жителей выводят из домов на безопасное расстояние, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании сухой травы недалеко от населенного пункта поступило на пульт дежурного противопожарной службы минувшей ночью. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился на значительную территорию. На протяжении всей ночи пожарно-спасательные подразделения следили за кромкой пожара и защищали дома от подступающего огня. К тушению привлекается 111 человек и 27 единиц техники. В случае ухудшения ситуации в борьбе с огнем будет задействован вертолет МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Перова, Краснодар