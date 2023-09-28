Оппозиционер Глеб Калинычев включен в список террористов и экстремистов

Нижегородский активист Глеб Калинычев включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее оппозиционера арестовали по обвинению в финансировании экстремистской деятельности.

Следствие полагает, что с августа 2021 по январь 2022 года Глеб Калинычев перевел 1,9 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован).

Оппозиционер вину не признал. Дело расследуется по ч. 1. ст. 282.3 УК РФ.

Елена Ковалева