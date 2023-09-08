Оппозиционер Глеб Калинычев арестован на два месяца

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца оппозиционера Глеба Калинычева, обвиненного в финансировании экстремистской деятельности по ч. 1. ст. 282.3 УК РФ, сообщила «Ъ-Приволжье» его защита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глебу Калинычеву вменили в вину денежные переводы Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). Следствие полагает, что с августа 2021 по январь 2022 года обвиняемый перевел организации 1,9 тыс. руб.

Оппозиционер не признал вину и отказался давать следствию показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя. Адвокаты просили своему подзащитному домашний арест, однако суд поддержал ходатайство следствия и отправил активиста в СИЗО. Защита планирует обжаловать это решение.

Владимир Зубарев