Пожар, из-за которого эвакуировали жителей поселка в Темрюкском районе, потушен

Сотрудники МЧС ликвидировали природный пожар около поселка Южный склон в Темрюкском районе. Площадь возгорания составила около 1,5 га, сообщает в своем Telegram-канале МЧС по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Официальный канал ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ранее стало известно, что жителей населенного пункта эвакуировали из-за возможности переброски огня на жилые дома. Природный пожар возник минувшей ночью. Его причиной стало возгорание сухой травы, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Тушение проводилось как с земли, так и с воздуха.

Андрей Ульченко

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